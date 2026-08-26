Los bomberos dan por controlado el incendio en Collserola (Barcelona)

Archivo - Instalacions del Parc de Bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona han dado por controlado el incendio de Collserola (Barcelona) a las 20 horas de este miércoles, con una afectación que se mantiene en un total de 54 hectáreas, informa el Ayuntamiento de Barcelona.

Tras declararse el incendio estabilizado la mañana de este miércoles, los trabajos se han centrado en los focos secundarios, y durante la tarde y noche, 10 dotaciones de bomberos seguirán manteniendo tanto las tareas de vigilancia como de remate del fuego.

Además, también se mantiene en fase de alerta el plan de actuación municipal, que se mantendrá vigente hasta que se alcance "la extinción total del incendio".