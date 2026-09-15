Bombers activa 18 dotaciones por un incendio de vegetación en Alfarràs (Lleida)

Imagen del fuego. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha activado 18 dotaciones este martes por un incendio de vegetación Alfarràs (Lleida), con 15 dotaciones terrestres y 3 medios aéreos.

El aviso se ha recibido a las 16.03 horas, por un fuego cercano al barranco Regal de Viuda, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trabajos de contención del incendio, en los que se está trabajando también los bomberos de Huesca, se están llevando a cabo aprovechando las pistas forestales y las carreteras de la zona.