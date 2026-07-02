Los Bombers activan 17 dotaciones por un incendio de vegetación en Pedret i Marzà (Girona)

GIRONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado este jueves por la mañana 17 dotaciones para trabajar en un incendio de vegetación declarado en Pedret i Marzà (Girona) sobre las 11.15 horas.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, 14 de las dotaciones son terrestres y 3 aéreas, que están desplegadas en una zona donde se están quemando campos de cultivo cerca de la carretera IAE-17.

El fuego está avanzando por los campos, que están segados pero con mucho rastrojo, y los carrizales están provocando algunos focos secundarios.