Los Bombers apagan un fuego en los bajos de un tren sin pasajeros en Tarragona

TARRAGONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han apagado este lunes cerca de las 10.30 horas un fuego registrado en los bajos de un tren que iba vacío y llegaba a la estación de Tarragona por la vía 10, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

En total, se han movilizado tres dotaciones para extinguir el fuego que no ha sido grave, según apuntan las mismas fuentes, y que se ha generado por un problema con el cableado eléctrico.

Se han tenido que suprimir cuatro trenes de Media Distancia --dos de ellos con un plan de transporte alternativo por carretera-- y las demoras entre Tarragona y Salou-Port Aventura pueden superar los 30 minutos, según explica Adif a Europa Press.