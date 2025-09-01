Bombers atiende 145 avisos relacionados con las tormentas en Catalunya

Archivo - Varias personas con paraguas, en un imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20 horas de este domingo y hasta las 7 de este lunes 145 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya.

En un apunte en 'X', recogido por Europa Press, han explicado que la mayoría de avisos han sido por la caída de árboles sobre la vía pública y por la acumulación de agua en bajos, aparcamientos y calles.

Por zonas, se han registrado 39 avisos en la comarca de la Selva (Girona) y 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona).