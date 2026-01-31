Bombers atiende 456 avisos por viento en Catalunya desde medianoche hasta el sábado por la noche

Actuación de Bombers en un arbol afectado por el viento - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido 456 avisos desde la medianoche hasta el mismo sábado por la noche, por las fuertes rachas de viento que afectan a Catalunya y que mantienen activado el plan Ventcat.

Según han informado en un apunte en X recogido por Europa Press, la mayoría de estos avisos se han concentrado en la Región de Emergencias de Tarragona, con 332, seguida por la del Ebro (Tarragona) con 68.

Durante la tarde, de 17 a 20 han atentido 43 avisos, 30 de ellos en la Región de Emergencias de Tarragona.