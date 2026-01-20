Los Bombers atienden 257 avisos entre las 11 y 15 horas de este martes por el temporal de lluvia

Imagen de uno de los avisos atendidos por el cuerpo de Bombers. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido un total de 257 avisos por el temporal de lluvia entre las 11 y las 15 horas de este martes.

En total, los avisos acumulados desde este lunes son de 1.089, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por regiones de emergencia, la región de Girona y la metropolitana norte son las que han agrupado la mayoría de los avisos, con 467 y 275, respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 109 avisos.