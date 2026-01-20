Los Bombers atienden 44 avisos entre las 18 y 20 horas de este martes por el temporal de lluvia

Los Bombers atienden 60 avisos entre las 16 y 18 horas de este martes por el temporal de lluvia - BOMBERS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido 44 nuevos avisos por el temporal de lluvia entre las 18 y las 20 horas de este martes, aunque indican que la situación "mejora".

En total, los avisos acumulados desde este lunes son 1.246, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por regiones de emergencia, la región de Girona y la metropolitana norte son las que han agrupado la mayoría de los avisos, con 552 y 306, respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 123 avisos.