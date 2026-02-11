Los Bombers atienden 68 avisos por viento hasta las 7 horas de este miércoles

Los Bombers revisan unas placas de un pabellón en Sant Just Desvern (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido un total de 68 avisos por viento hasta las 7 horas de este miércoles, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Por zonas, destaca la metropolitana norte (33), seguido de la metropolitana sur (22), Tarragona (8), la del centro de Catalunya (2) y las de Girona, Terres de l'Ebre y Lleida (1).

Protecció Civil, por su parte, ha informado que hasta las 6 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido 99 llamadas por el fuerte viento, siendo las comarcas con más llamadas el Barcelonès, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental (Barcelona).