Bombers atribuye el accidente de tren en Gelida (Barcelona) a un desprendimiento por el temporal

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha atribuido el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, que se ha saldado --por ahora-- con la muerte del maquinista--, a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Catalunya.

Lo ha dicho este martes en una atención a los medios en una zona cercana al lugar del siniestro, en el que ha explicado que en total había 37 personas en el convoy "que han resultado afectadas de diferente consideración", con 4 heridos graves confirmados y una persona que ha quedado atrapada, en sus palabras.

"Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el SEM, con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo", ha destacado Gallardo.