Bombers busca al desaparecido en Llinars (Barcelona) en un radio de 30 kilómetros hasta el mar

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars (Barcelona) durante el temporal

LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bombers de la Generalitat siguen buscando este sábado a mediodía al conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), cuyo dispositivo se realiza con el helicóptero en un radio de 30 kilómetros hasta llegar al mar en la zona del Besòs (Barcelona), donde desemboca el río.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el subinspector del cuerpo, Héctor Serrat, que ha añadido que la búsqueda también se está realizando en un radio de 8 kilómetros desde el punto donde fue arrastrado el vehículo hasta la esclusa en la zona de Montmelò, con binomios a pie de la unidad subacuática y del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que cuentan con el apoyo de drones y la unidad canina.

Por ahora, lo único que han hallado han sido piezas de ropa que se están descartando continuamente: "No hemos encontrado ningún indicio que nos indique que la persona puede estar en el tramo del río", ha explicado Serrat.

De hecho, ha situado como posibilidad que la persona haya sido arrastrado hasta el mar ya que el nivel del agua ha bajado con "mucha intensidad", si bien la furgoneta fue arrastrada 1,5 kilómetros.

Al preguntársele por la situación en las próximas horas, el subinspector ha apuntado que la previsión es continuar con el plan establecido --en el que participan unos 36 efectivos-- y en caso de que las previsiones meteorológicas se cumplan, se puede producir una "bajada significativa" del caudal del río, lo que permitiría las tareas de búsqueda.