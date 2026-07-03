Los Bombers se centran en el flanco izquierdo del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona)

Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)
Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 3 julio 2026 13:07
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GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat centran sus esfuerzos este viernes a mediodía en el flanco izquierdo del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) para que no se abra, por lo que han aumentado las dotaciones hasta las 35 terrestres y 10 aéreas.

Las tareas de extinción del incendio, declarado sobre las 9, se complican por el fuerte viento porque provocan focos secundarios, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Se aproxima a la zona de Les Gavarres, por lo que los efectivos han solicitado los hidroaviones tipo Foca para descargar más agua y estabilizar el foco.

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