Los Bombers confinan varios bloques de pisos por una fuga de gas en Sant Boi (Barcelona)

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han confinado varios bloques de pisos cercanos a una fuga de gas que se ha producido este jueves a mediodía en la calle Francesc Macià de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso ha sido a las 13.03 horas y se han desplazado 2 dotaciones, que han establecido una zona de seguridad de unos 50 metros.

Por su parte, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat y operarios de la compañía están realizando un seguimiento sobre el lugar.