Bombers controla el incendio de Palamós (Girona) y se levanta el confinamiento de Cala Corbs

Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 17:25

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han controlado a las 17.15 de este jueves el incendio de vegetación en Palamós (Girona) declarado sobre las 12 y se ha levantado el confinamiento de la urbanización de Cala Corbs.

Por la tarde mantienen su dispositivo con 22 dotaciones terrestres, 2 avionetas de rescate y ataque y 1 helicóptero bombardero, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Desde las 12, el flanco derecho ha llegado a una "zona complicada" de acantilados y el viento ha dificultado el control del fuego.

