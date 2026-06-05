Los Bombers controlan el incendio de una nave en Santa Perpètua (Barcelona) y retiran dotaciones

Columna de humo de la nave industrial Honda - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este viernes sobre las 20.30 horas el incendio declarado sobre las 15 en una nave de Honda en el polígono industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), por lo que las dotaciones empiezan a retirarse de la zona, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Sobre el terreno han actuado 32 dotaciones terrestres, 12 de ellas de agua, con un total de 90 efectivos para poder controlar totalmente el fuego, que ha afectado a toda la estructura de la nave (de 2.000 m2), especialmente en el centro logístico (donde se almacenaban motos), y ha hecho colapsar la cubierta.

Unos 70 trabajadores han sido evacuados de la nave antes de que se propagara el incendio, si bien ninguno de ellos ha resultado herido.