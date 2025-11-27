Los Bombers dan por apagado el incendio de una nave en Sant Pere de Torelló (Barcelona)

13 dotaciones de Bombers trabajan en un incendio de una nave en Sant Pere de Torelló (Barcelona) - BOMBERS

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido este jueves cerca de las 10.30 horas el incendio que se ha producido a las 07.18 en una nave de una empresa maderera en Sant Pere de Torelló (Barcelona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En total, han participado 13 dotaciones para apagar el foco, que ha afectado al sector de pinturas en el interior y el exterior de la empresa.

Los efectivos están revisando la zona afectada y desde el cuerpo afirman que el fuego no se ha propagado a la nave de al lado, y tampoco ha habido daños personales ya que todos los trabajadores han podido salir al exterior.