Los Bombers dan por controlado el incendio de Sanaüja (Lleida) y realizan tareas de vigilancia

Imagen del incendio en Sanaüja (Lleida) este sábado - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Sanaüja (Lleida) activo desde este sábado, en el que han trabajado durante la noche y mantienen una quincena de dotaciones terrestres este domingo para realizar tareas de vigilancia.

Según han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo también se repasa el perímetro del fuego, que ha afectado a más de 50 hectáreas.

Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo, los bomberos han trabajado para acabar con los puntos calientes y evitar una posible reavivación del fuego debido al viento.