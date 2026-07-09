Los Bombers dan por estabilizado el incendio en Guimerà (Lleida) y desconfinan a 21.000 vecinos

Incendio en Guimerà (Lleida) este jueves - BOMBERS

LLEIDA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio en Guimerà (Lleida), que se ha reactivado la tarde de este jueves, y ha levantado el confinamiento del Mas de Bondia, los municipios de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa y Granyanella y el polígono industrial Riambau de Tàrrega, que afectaba a 21.000 vecinos.

Así lo han explicado en un apunte en 'X' en el que han apuntado que ha sido gracias a la "mejora de las condiciones" y que aún mantienen las restricciones de movilidad.

El fuego ha quemado 140 hectáreas más, alcanzando las 330 desde este miércoles y no ha constado ninguna persona ni ninguna granja afectada.