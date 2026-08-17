Los Bombers encuentran un cadáver sin identificar en una acequia de Torrefarrera (Lleida)

Archivo - Los primeros nuevos vehículos dels Bombers de la Generalitat, que forman parte de un paquete de 77 unidades que llegarán a lo largo de 2024 y hasta abril de 2025. - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo subacuático de los Bombers de la Generalitat han encontrado este lunes un cadáver sin identificar en una acequia de Torrefarrera (Lleida), el cual buscaban tras ser alertados por una persona que encontró una bicicleta en un camino cercano.

Tras recibir el aviso, los bomberos han desplazado al lugar 10 dotaciones entre ellas vehículos de los parques de Balaguer, Almenar y Lleida, los subacuáticos del Grupo de Actuaciones Especiales (Grae), la unidad canina y un equipo de drones, indican en un comunicado.

Una vez en la zona, han iniciado una búsqueda intensiva por los conductos de la acequia, interrumpiendo el caudal para bajar el nivel del agua y facilitar el operativo, siguiendo pistas y caminos hasta la autopista y realizando inmersiones en puntos concretos.

Durante una de las inmersiones, a varios kilómetros del último punto de avistamiento, los Bombers han encontrado el cuerpo en un sifón del canal, cerca de la escuela Mater Salvatoris, al otro lado de la autovía.

Finalmente, han asegurado y revisado la zona, y los Mossos d'Esquadra han iniciado las tareas de extracción del cuerpo y han abierto una investigación para identificar al cadáver y esclarecer las circunstancias de la muerte, al que han destionado 5 patrullas.