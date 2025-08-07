Los Bombers estabilizan un incendio forestal en la zona de Les Barqueres de Alforja (Tarragona)

Fuego en la zona de Les Barqueres en el municipio tarraconense de Alforja
Publicado: jueves, 7 agosto 2025 15:54
TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio forestal iniciado este jueves a mediodía que quema con baja intensidad en la zona de Les Barqueres, en el municipio tarraconense de Alforja.

Según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el fuego ha sido detectado sobre las 14.34 horas y los bomberos han enviado 11 dotaciones terrestres y una aérea.

A las 15.45 horas, el incendio ha sido dado por estabilizado y en estos momentos se mantienen 9 dotaciones en la zona, todas terrestres.

