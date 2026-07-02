Los Bombers estabilizan el incendio de Sant Climenç (Lleida) y retiran los medios aéreos

Incendio en Sant Climenç (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio de la población de Sant Climenç, en el municipio de Pinell de Solsonès (Lleida), sobre las 13.20 de este jueves, por lo que mantienen 12 dotaciones terrestres y retiran los medios aéreos, según explican en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Se han llegado a activar 20 dotaciones (14 terrestres y 6 aéreas) que han trabajado en un incendio de campos y vegetación que se ha declarado a las 12.15 horas.

Los bomberos han contado con el apoyo de los agricultores, que con sus tractores han ayudado a evitar la progresión de los focos.