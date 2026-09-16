Los Bombers estabilizan de noche el incendio en Alfarràs (Lleida)

Imagen del fuego. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado a las 22.56 horas de este martes el incendio forestal de Alfarràs (Segrià) después anclar los flancos y frenar su propagación, informan en un comunicado.

Este miércoles, los Bombers siguen centrados en el fuego, del cual no hay llama activa en el perímetro y se trabaja sobre puntos calientes, por ello se mantiene un dispositivo con una decena de dotaciones y está previsto que se incorporen 2 helicópteros.

El incendio, del que se recibió el aviso a las 16.03 horas de este maartes, se inició cerca del torrente Regueral de la Viuda y se propagó, empujado por el viento de poniente, en dirección a la Serra de les Guixeres siguiendo la sinuosidad del terreno.

Operativamente, los efectivos de Bomberos priorizaron el flanco izquierdo para evitar su apertura con la entrada de la marinada de media tarde y centraron sus esfuerzos en este punto.

El cuerpo movilizó a unos 90 efectivos con 40 dotaciones terrestres y 10 medios aéreos que se han retirado al ocaso y también se ha contado con el apoyo de bomberos de la banda aragonesa.