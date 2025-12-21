Bombers evacúan a 14 excursionistas sorprendidos por un alud, tres heridos leves, en Malniu (Girona)

Zona donde se han rescatado a los excursionistas. - BOMBERS

GIRONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 14 personas se ha visto sorprendido este domingo por un alud en Malniu (Girona) cuando se dirigían al refugio de Engorgs, con el resultado de tres heridos con afectaciones leves que han sido traslados al Hospital de la Cerdanya.

Según han informado Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, a las 13.29 horas el servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso de un alud que no ha atrapado a ninguno de los excursionistas, pero sí ha causado heridas leves a tres de ellos que han sido hospitalizados, mientras el resto del grupo ha sido evacuado.

Bombers ha movilizado seis dotaciones y los heridos leves han sido evacuados en helicóptero; posteriormente, a las 18 horas, se ha bajado a todo el grupo en vehículos ligeros.