Los Bombers extinguen un incendio de vegetación agrícola en Alfés (Lleida) de madrugada

Fuego de vegetación en Alfés, Lleida - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han extinguido la madrugada de este lunes un incendio de vegetación agrícola producido en la zona de Vinafro, en el municipio de Alfés (Leida), iniciado sobre las 21.52 horas del domingo.

En diversos mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, el cuerpo ha indicado que ha llegado a dedicar hasta 17 dotaciones a la extinción del fuego, que ha sido estabilizado a las 0.38 horas.

Tras extinguirlo por la madrugada, los Bombers han afirmado que el incendio ha acabado quemando vegetación agrícola en varios campos de la zona, todos en estado baldío.