Los Bombers frenan la fuga de metanol en la empresa de Montmeló (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han conseguido frenar la fuga de metanol en la empresa de producción de biodiésel de Montmeló (Barcelona) y afirman que la situación "comienza a normalizarse", según informan en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

Han activado 11 dotaciones para trabajar en la fuga, que se ha producido este viernes por la noche; señalan que no constan personas heridas y que, después de refrigerar el producto, han hecho las mediciones en el exterior y "la mayor parte se ha disuelto".

Los bomberos señalan que el personal de la empresa está en "zona controlada" y Protecció Civil, por su parte, recuerda que, aunque no constan heridos, se pide a los vecinos que si notan molestias que se confinen de forma preventiva.