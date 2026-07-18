Los Bombers movilizan 44 dotaciones por un incendio en Baronia de Rialp (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han movilizado 44 dotaciones, 8 de ellas aéreas, para trabajar en un incendio en Baronia de Rialp (Lleida) que se ha iniciado en una zona de cultivos.

Según han informado en un apunte en 'X' los bomberos han recibido el aviso a las 15.21 horas y centran los esfuerzos en la cabeza del incendio para que no se propague hacia la zona del Barranc de Cornudella.

Según datos provisionales de los Agents Rurals el fuego afecta a una superficie aproximada de 9 hectáreas.