Bombers paraliza el dispositivo de búsqueda del desaparecido en una riera de Palau-Sator (Girona)

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat mantienen el dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre que este martes por la mañana fue arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sator (Girona), pero han informado de que han tenido que paralizarla porque las condiciones no son seguras, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El motivo, han explicado, es que el alto caudal del río no permite desarrollar operaciones terrestres, por lo que la búsqueda se reanudará en cuanto las condiciones mejoren.

El teléfono de emergencias de Catalunya 112 recibió el aviso a las 7.35 horas, en el que se informaba de que un hombre había sido arrastrado por el agua cuando circulaba en su coche debido al temporal que afecta a Catalunya y que ha provocado incidentes, sobre todo, en la provincia de Girona.