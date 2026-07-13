Los Bombers prevén dar por controlado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) este martes

El jefe de la región de emergencias de los Bombers de les Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Expósito - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat prevén dar por controlado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) este martes por la mañana si durante la noche no se produce ninguna reavivación "significativa", después de que este lunes a las 19.30 horas se haya dado por estabilizado y se haya permitido el retorno de los evacuados.

El jefe de intervención de Bombers, Ricard Expósito, ha explicado en declaraciones a los medios, junto con el jefe de servicios territoriales de Protecció Civil en las Terres de l'Ebre, Rafael Prades, y el jefe de guardia del área regional de Tarragona de Agents Rurals, Toni Mestre, que no prevén reavivaciones por las condiciones favorables que facilitarán el trabajo nocturno, que harán con unos 17 vehículos y 80 bomberos que vigilarán el perímetro.

Ha explicado que el perímetro del incendio "no ha crecido durante toda la jornada" y que solo se han producido algunos puntos calientes en el interior que no han hecho crecer la superficie.

Expósito ha añadido que, en caso de poder ser dado por controlado este martes, se tardará unas 72 horas en darlo por extinguido, siempre y cuando haya ausencia de cualquier punto caliente.

Por su parte, Mestre ha informado que el incendio ha afectado a una superficie de 154 hectáreas, casi un 95% de ellas masa forestal (un 56,8% en el municipio de Querol, un 26,5% en Pontons y un 16,7% en Aiguamúrcia), y ha añadido que junto con los Mossos d'Esquadra siguen las investigaciones ante el episodio de recurrencia de incendios en la zona.

Prades ha remarcado que, pese a que los 220 desalojados están volviendo a sus casas, se han levantado los confinamientos y no hay que lamentar daños personales o materiales, el perímetro del fuego se debe mantener sin circulación y ha pedido a la ciudadanía que respete estas órdenes.