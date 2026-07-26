Los Bombers prevén que el riesgo de incendio se prolongue por las condiciones meteorológicas

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio, a 22 de julio de 2026, en Cervelló, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha explicado que esperan que el riesgo de incendio se prolongue durante las próximas tres semanas a causa de las condiciones meteorológicas: "No tenemos un final meteorológicamente hablando", ha asegurado.

En una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press ha dicho que las próximas 3 semanas son "complejas de predecir" y que la última semana la situación en Catalunya se ha estabilizado, por lo que ha habido tiempo para recomponerse.

Castellnou ha apuntado que Catalunya lleva más de 60 días con temperaturas por encima de las habituales por lo que, al alargarse la situación, se está profundizando en el "estrés" de la vegetación.

Por ello, ve posible que se puedan dar incendios similares al que está afectando a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

"Esperamos que hacia la segunda mitad de agosto la situación esté estabilizada, pero meteorológicamente los modelos no lo dan", ha advertido.