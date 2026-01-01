Bombers realiza más de un centenar de servicios durante la noche de Fin de Año en Catalunya

Bombers de la Generalitat durante una de las actuaciones - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha realizado más de un centenar de servicios durante la noche de Fin de Año debido a accidentes de tráfico, apertura de viviendas, rescates urbanos e incendios de viviendas sin heridos de gravedad, según han informado este jueves en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Entre ellos, los bomberos han actuado sobre un incendio que ha afectado al comedor de un piso en Tortosa (Tarragona) a las 4.07 horas de la madrugada, por el cual se han visto afectadas tres personas y una de ellas ha sido evacuada por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y un incendio en un local de Sant Just Desvern (Barcelona) en el que ha quemado la campana de la cocina y una persona ha sido evacuada por el SEM.

También actuaron a las 22 horas de la noche de este miércoles con ocho dotaciones en el incendio de un ático en un bloque de seis plantas de Martorell (Barcelona), que no dejó heridos pero obligó a hacer confinamientos y evacuaciones preventivas y, por otra parte, también en el incendio de una habitación de hotel en Blanes (Girona), por el cual se procedió a evacuar el establecimiento.