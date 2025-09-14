Bombers recibe 435 avisos por las fuertes lluvias en Catalunya

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido 435 avisos por el episodio de fuertes lluvias en Catalunya durante este fin de semana.

Entre las 19 del sábado y las 10 de este domingo han atendido 129 avisos, 94 de ellos en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), informan en un apunte en X recogido por Europa Press.

La mayoría de avisos se han recibido en la Regió Metropolitana Nord con 104 avisos, seguida de la Sud con 17, la de Girona con 5 y la Regió Centre y la de Terres de l'Ebre con 2 y 1 aviso, respectivamente, en la mayoría de casos para retirar árboles caídos.