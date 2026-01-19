Bombers recibe 457 avisos derivados del temporal que atraviesa Catalunya

Imagen de uno de los avisos atendidos por el cuerpo de Bombers. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat han atendido 457 avisos entre las 6 y las 22.00 horas de este lunes, con una mayor concentración en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, con 127 incidencias, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además, del total de avisos que ha atendido el cuerpo de bomberos, otros 98 se han registrado en la Región de Emergencias de Lleida, 70 en la Región de Emergencias de Tarragona y 63 en la Región de Emergencias Sud, incluyendo desde caídas de árboles a inspecciones de zonas inundables.

Bombers ha destacado el ambiente "muy tranquilo", con actuaciones más destacadas como la que ha tenido lugar en Arenys de Mar (Barcelona), donde un muro de contención de una finca ha cedido alrededor de las 15.00 horas, lo que ha afectado a 15 metros de la vía situada justo debajo y obligado a desalojar tres casas cercanas como medida preventiva.