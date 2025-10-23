Bombers recibe más de 500 avisos por el viento hasta las 15 horas en Catalunya

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido desde esta madrugada y hasta este jueves a las 15 horas un total de 509 avisos relacionados con el episodio de fuertes rachas de viento que se está produciendo en diversos puntos de Catalunya.

Según ha informado el cuerpo en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, los avisos están relacionados "principalmente" con el saneamiento de fachadas, la retirada de árboles y la revisión de mobiliario urbano.

Por franjas horarias, la mayoría (355) se han recibido entre las 13 y las 15 horas, mientras que de 10 a 13 se han registrado 128 avisos y por la noche y hasta las 10 horas se han detectado 26.