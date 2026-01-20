Bombers seguirá buscando este martes por la noche con drones al desaparecido en Palau-sator (Girona)

Los Bombers buscarán con drones y una unidad especial al desaparecido en Palau-sator (Girona) esta noche - BOMBERS

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han explicado que este martes por la noche seguirán con la búsqueda de un hombre arrastrado por el agua en una riera de Palau-sator (Girona) con un equipo de drones con apoyo terrestre y un mando del Grup Actuacions Especials (GRAE).

Este martes por la tarde los Bombers han paralizado la búsqueda por vía terrestre debido al alto caudal del río, aunque han mantenido los trabajos por aire, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Está previsto que este miércoles se incorpore un equipo subacuático del GRAE y un helicóptero de esa misma unidad y, por el momento, tampoco se ha localizado el vehículo que el desaparecido conducía cuando lo arrastró el agua de la riera.