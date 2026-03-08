Bombers sigue este domingo la búsqueda del hombre desaparecido en Llinars del Vallès (Barcelona)

Centro de mando establecido por Bombers para el dispositivo - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat mantiene activo este domingo el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que ha afectado a Catalunya.

Según han apuntado en un mensaje en X recogido por Europa Press en el dispositivo de búsqueda participan una veintena de dotaciones, entre ellas unidades subacuáticas, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), drones y perros de la unidad canina.

Este sábado la búsqueda se realizó con el helicóptero en un radio de 30 kilómetros hasta llegar al mar en la zona del Besòs (Barcelona), donde desemboca el río, según explicó en declaraciones a los medios el subinspector del cuerpo, Héctor Serrat.