Bombers trabaja con 12 dotaciones en la extinción de un incendio en Olugues (Lleida)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 12 dotaciones, dos de ellas aéreas, en la extinción de un incendio en Olugues (Lleida) este viernes por la tarde, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego, que se originó sobre las 15.53 horas, se encuentra cerca de la C-25 y presenta al menos dos focos activos.

Los bomberos han informado de que los campos próximos están labrados y el flanco derecho no avanza, por lo que los esfuerzos se concentran en el izquierdo.