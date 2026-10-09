Bombers trabaja en un incendio en una empresa de plásticos en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes con 11 dotaciones en un incendio en una empresa de plásticos de una nave industrial en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

No constan afectaciones personales, pero Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Procicat y ha recomendado a los vecinos de Santa Coloma de Queralt cerrar puertas y ventanas si les llega el humo.

El aviso al 112 se ha producido hacia las 15.40 horas, y el incendio ha provocado el colapso del techo de la nave, aunque no ha afectado ni a las oficinas ni a una nave cercana que tiene productos inflamables.