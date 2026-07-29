Bombers trabaja en un incendio en Masllorenç (Tarragona) y pide confinar urbanizaciones cercanas

Incendio en Masllorenç (Tarragona) iniciado este miércoles - BOMBERS

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio de vegetación forestal en Masllorenç (Tarragona) desde este miércoles a las 12.12 y han pedido confinar las urbanizaciones de Masllorenç, Masarbonès y les cercanas al fuego.

Trabajan 24 dotaciones, 6 de ellas aéreas, informan los bomberos en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los trabajos se centran en el flanco izquierdo del fuego.