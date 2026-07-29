Bombers trabaja en un incendio en Masllorenç (Tarragona) y pide confinar urbanizaciones cercanas

Incendio en Masllorenç (Tarragona) iniciado este miércoles
Incendio en Masllorenç (Tarragona) iniciado este miércoles - BOMBERS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 13:36
Seguir en

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio de vegetación forestal en Masllorenç (Tarragona) desde este miércoles a las 12.12 y han pedido confinar las urbanizaciones de Masllorenç, Masarbonès y les cercanas al fuego.

Trabajan 24 dotaciones, 6 de ellas aéreas, informan los bomberos en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los trabajos se centran en el flanco izquierdo del fuego.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado