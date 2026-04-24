Los Bombers trabajan con 11 dotaciones en la fuga en Montmeló (Barcelona) y no constan heridos

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado 11 dotaciones para trabajar en la fuga de metanol en una empresa de producción de biodiésel en Montmeló (Barcelona) de este viernes por la noche, y señalan que no constan personas heridas.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, han explicado que están trabajando con dos furgones de riesgo químico, el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT) y la Unitat de Suport Logístic (GROS).

Afirman que han hecho trabajos de control de la fuga y evaluación del riesgo junto con efectivos de la policía local, y que "por seguridad" han establecido un radio de 200 metros de confinamiento, ya que hay vapores tóxicos.