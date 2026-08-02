Los Bombers trabajan para confinar el incendio de Senet (Lleida) y evitar carreras topográficas

LLEIDA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo para confinar el incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), y evitar que haga carreras topográficas que podrían activar pirocúmulos con capacidad de lanzar focos secundarios.

En concreto, trabaja con cinco medios aéreos, el Grup d'Actuacions Forestals (Graf) y el Equip de Prevenció Activa Forestal (Epaf), aunque ha subrayado que la capacidad de trabajo terrestre "es muy limitada", informa el cuerpo en un apunte en X recogido por Europa Press.

Actualmente, el fuego se encuentra en barrancos con mucha pendiente y alto riesgo de rodaduras, y los Bombers mantienen la estrategia de confinarlo en los ejes de contención determinados.