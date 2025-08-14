Los Bombers trabajan en dos incendios forestales causados por tormentas en Tarragona y Lleida

Efectivos de Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio forestal en Les Piles (Tarragona)
Efectivos de Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio forestal en Les Piles (Tarragona) - BOMBERS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 20:21
@epcatalunya

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de dos incendios forestales causados por tormentas eléctricas este jueves por la tarde en las provincias de Tarragona y Lleida, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En Les Piles (Tarragona) 5 dotaciones terrestres sofocan un incendio originado sobre las 19.22 horas, después de que un rayo impactara en un árbol; la afectación es de unos 50 metros cuadrados.

El segundo se desarrolla desde las 19.00 horas en una zona de montaña "inaccesible" en Camarasa (Lleida) y en la zona trabajan dos dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero.

Contador