Los Bombers trabajan para estabilizar el incendio de Artesa (Lleida) "esta tarde"

Los vecinos desalojados han vuelto a sus casas, donde deben permanecer confinados

LLEIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, ha asegurado este lunes que los Bombers están trabajando para estabilizar "esta tarde" el incendio de Artesa de Segre (Lleida).

En declaraciones a los periodistas, ha subrayado que los Bombers continuarán presentes en la zona "durante los próximos cuatro días como mínimo" para garantizar que el fuego no reavive.

Los cuerpos de emergencias barajan que las causas del fuego --que empezó el miércoles y ha dañado a más de 2.500 hectáreas-- fueran naturales, pero no descartan que el incendio se originara por las labores agrícolas desarrolladas en la zona.

El jefe del operativo, Miquel López, ha informado que durante la mañana de este lunes prevén cerrar el "trozo muy pequeño del flanco derecho" que permanece abierto.

Ha considerado que "el día de hoy es mucho más favorable que el de ayer" y ha detallado que esta noche no había llama, algo que, ha advertido, no significa que no queden puntos calientes.

VUELVEN LOS DESALOJADOS

Solé ha informado de que los vecinos desalojados en el municipio de Baldomar (Lleida) y los alojados en la casa de colonias de la zona han vuelto esta noche a sus viviendas pero permanecen confinados.

Ha planteado la posibilidad de que dicho confinamiento se pueda levantar durante la tarde de este lunes, y ha concretado que los habitantes de Alòs de Balaguer (Lleida) ya pueden salir de sus casas.

El subdelegado del Govern ha considerado que "en principio no sería necesario" que este lunes los agricultores participen en trabajos agrícolas para evitar el avance del fuego y tampoco en la aportación de agua.