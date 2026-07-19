Los Bombers trabajan en un incendio de cañas y matojos en El Prat de Llobregat (Barcelona)

Incendio en el Prat de Llobregat - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo por la tarde en un incendio de cañas y matojos en El Prat de Llobregat, cerca de la carretera B-250, para el que han desplazado 8 dotaciones terrestres y 3 aéreas, informan en un apunte en 'X'.

El aviso por este incendio se ha recibido a las 14.29 horas y, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera B-250 se encuentra cortada en ese punto.

Los Bombers centran los esfuerzos en el segundo tercio del flanco derecho y el flanco izquierdo del fuego e informan que no constan personas afectadas.