Los Bombers trabajan en un incendio en un local comercial de Amposta (Tarragona)

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 10 dotaciones en un incendio que se ha declarado en el interior de un local comercial de Amposta (Tarragona) este jueves por la tarde, tras recibir el aviso a las 14.35 horas, informan fuentes de los bomberos a Europa Press.

Según añaden las mismas fuentes, se trata de un tienda de venta de electrodomésticos y patinetes, donde "había baterías eléctricas": los bomberos están remojando y abriendo accesos para contener el fuego y evitar que se propague al resto del edificio.

Se ha evacuado a 28 personas y, en un mensaje en 'X', el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) explica que 12 han sido dadas de alta 'in situ', 11 han sido trasladadas en estado leve al Hospital de Tortosa Verge de la Cinta y 5 más, en estado leve, han sido derivadas al Hospital Comarcal de Amposta.

El SEM ha activado 5 ambulancias y un equipo conjunto SEM-Bombers; y Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Procicat por este incendio.