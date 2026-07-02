Los Bombers trabajan en un incendio en Sant Climenç (Lleida) que "evoluciona favorablemente"

Archivo - Nuevas autoescaleras de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat tienen activadas este jueves a mediodía 20 dotaciones (14 terrestres y 6 aéreas) que trabajan en un incendio de campos y vegetación en Sant Climenç (Lleida), en Pinell de Solsonès, y que a pesar de tener una intensidad medio-alta, "evoluciona favorablemente".

Según explican en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 12.15 horas y los agricultores están apoyando en las tareas de extinción con sus tractores para evitar la progresión de los focos.

Los efectivos del cuerpo intensifican su trabajo en la cola del incendio, donde se está llevando a cabo la extinción en marcha.