Bombers tratará de estabilizar el flanco derecho del incendio de la Bisbal (Girona) esta noche

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). Protecció Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zon- Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicado que Bombers trabajará a lo largo de esta noche del viernes al sábado con el objetivo de poder estabilizar al máximo el flanco derecho del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), e intentar hacer lo propio en parte del flanco izquierdo.

En una atención a los medios junto al jefe de los Bombers, David Borrell, ha dicho que 400 efectivos del cuerpo, a los que se sumarán 100 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se mantendrán toda la noche trabajando para estabilizar este flanco, a la espera del posible cambio del viento y de la ola de calor que se prevé para los próximos días.

Borrell ha detallado que estabilizar este flanco evitaría que el incendio de les Gavarres se "abriera" en dirección Girona, cosa que implicaría un potencial de afectación de hasta 30.000 hectáreas por la entrada de viento de sur.

"La estrategia es clara: es confinar el incendio en la parte oeste de les Gavarres, y conseguir, con estos objetivos tácticos concretos, acabar estabilizando todo el flanco derecho, progresando hasta estabilizar dos tercios del flanco izquierdo. Esta es la idea hasta mañana las 10 de la mañana", ha dicho Borrell, que ha confiado en poder estabilizar todo el incendio lo más pronto posible.

Para ello, tanto Parlon como Borrell han pedido a la ciudadanía que siga confinada: "Durante toda la noche es importante que la población de los municipios confinados continúe confinada, que se respete esta orden de confinamiento", ha dicho Parlon.

HECTÁREAS AFECTADAS

No ha habido afectaciones personales, pero el incendio, según ha detallado, ha afectado ya a 2.300 hectáreas, y ha llamado a la "prudencia, a la tranquilidad y a dejar trabajar a los bomberos" en este incendio que sigue sin estar controlado.

También han explicado que pueden afrontar un gran incendio como este, pero que es importante esta prudencia porque, un segundo gran incendio les complica la situación: "No queremos tener dos grandes incendios. A un incendio grande podemos hacerle frente, pero dos nos ponen en un problema".

CONFINAMIENTOS

Se mantienen, ha explicado Parlon, los confinamientos en 7 municipios con unos 9.700 vecinos: Calonge i Sant Antoni; Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac; la Bisbal d'Empordà; Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

En la casa de colonias Pou de Glaç, en la Bisbal, donde había unos 150 niños, se ha evacuado con 2 buses a un grupo que era de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), unos 50 que estaban en Llafranc ya no han regresado a la casa y un grupo de 60 de Alcobendas (Madrid) sigue confinado y pasará allí la noche.

EVITAR LA MOVILIDAD

Parlon ha mantenido la petición de evitar desplazamientos desde Barcelona y su área metropolitana a la zona para facilitar la tarea de los equipos de emergencia, y ha dicho que están preparados por, si fuera necesario, hacer cortes en la C-31 "en caso de que sea necesario" por el avance del fuego.

"De cara a mañana mantenemos por el momento las mismas recomendaciones que tenemos ahora: prudencia, confianza en el trabajo de los profesionales, y especialmente evitar desplazamientos hacia esta zona", ha expresado.

TRABAJADOR DETENIDO

Sobre el trabajador detenido como presunto causante del incendio, puesto que se investiga si pudo originarse mientras el detenido hacía trabajos con una radial cerca de una carretera, ja explicado que está detenida "por un delito de provocar un incendio forestal y sobre todo por la gravedad de la imprudencia", y que pasará a disposición judicial.

Ha dicho que trabajaba para una empresa, y que forma parte de la investigación si el uso de la radial era de iniciativa propia o no, y se está trabajando para "disponer de toda la información necesaria".