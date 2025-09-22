Bombers ve "compatible" que el segundo cadáver de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) sea el buscado

Lugar donde los Bombers de la Generalitat han hallado un segundo cadáver tras las lluvias de este domingo - XAVI HURTADO - EUROPA PRESS

Estaba "enterrado entre tierra, barro y cañas" a unos 800 metros de donde fue arrastrado el vehículo

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat ven "compatible" que el segundo cadáver hallado en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) este lunes cerca de las 13.30 horas corresponda al que buscan desde este domingo tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias, pero piden prudencia porque todavía no se ha identificado.

En declaraciones a los medios desde el centro de mando ubicado en esta localidad, el jefe de intervención del cuerpo, Guillem Amorós, ha explicado que el cuerpo estaba "enterrado entre tierra, barro y cañas" a unos 800 metros del punto en el que se conoce que fue arrastrado el vehículo.

Según Amorós, se trata de una diferencia "muy alta" respecto al hallazgo del menor de 11-12 años --que puede ser su hijo--, ya que este fue encontrado a casi 6 kilómetros del punto de arrastre del coche, concretamente en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona).

Por otro lado, ha señalado que se ha activado el servicio de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se ha trasladado para atender a los familiares.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

El dispositivo de búsqueda se ha intensificado esta mañana gracias a las "condiciones más favorables" en las que se ha podido desarrollar, ya que en diversos puntos había menos agua respecto a este domingo, cuando se llegaron a registrar 130 l/m2, en una riera que normalmente está seca.

Amorós ha señalado que la búsqueda intensiva ha consistido en rastrear el lecho del río, así como pozas que estaban inundadas y todas las partes estrechas en las que ha trabajado el Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) de los bomberos.

En total, han participado la unidad de drones y canina, así como un helicóptero de Bombers, que ha desplegado unos 104 efectivos repartidos en 43 dotaciones --60 de ellos sobre el terreno-- y por parte de Mossos d'Esquadra también han movilizado a la Unidad Canina, un helicóptero y la unidad subacuática, todos coordinados con los bomberos.

ALERTAS A MÓVILES

El delegado del Govern en la veguería del Penedès, Lluís Valls, ha explicado que este domingo no se enviaron las alertas ES-Alert a los teléfonos móviles porque la situación era un "episodio generalizado" del que ya se había informado durante los días previos,

Concretamente, ha señalado que las ES-Alert se tratan de un medio de notificación para una situación "mucho más determinada" respecto a la ubicación donde se está produciendo la emergencia.