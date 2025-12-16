Bondalti Ibérica rebaja la condición de aceptación mínima de la OPA voluntaria sobre Ercros

Archivo - El presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI - Archivo

Bondalti Ibérica ha decidido rebajar la condición mínima de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada sobre Ercros.

Según ha informado la compañía portuguesa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la modificación implica "un trato más favorable para sus destinatarios".

La condición de aceptación mínima consistía inicialmente en la aceptación de la OPA por parte de, al menos, 68,57 millones de acciones representativas del 75% del capital con derecho a voto de Ercros.

Con esta rebaja, la condición queda "minorada" de manera que solo será necesario que sea aceptada por un número de acciones que permitan al oferente adquirir, al menos, más de la mitad de los derechos de voto efectivos del grupo químico al término del plazo de aceptación de la OPA.

Con el capital actual de Ercros, la nueva condición se cumpliría si la oferta es aceptada por al menos 45,7 millones de acciones.