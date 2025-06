Bonet acusa a Junts de condenar a Barcelona a seguir con la reserva del 30% que "no funciona"

Junts, BComú, PP y Vox reprueban a Collboni en pleno extraordinario de mitad de mandato

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha acusado en el pleno extraordinario de este viernes al líder de Junts en el consistorio, Jordi Martí, de condenar la ciudad a seguir con la reserva del 30% de vivienda protegida sabiendo que se trata de una norma que "no funciona".

La sesión extraordinaria planteada por Junts y BComú ha servido para reprobar al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, tras llegar al ecuador del mandato para hacerle rendir cuentas, y ha sido aprobada con los votos favorables de Junts, Bcomú, PP y Vox, la abstención de ERC y el voto contrario del gobierno del PSC.

Pese a ello, el debate se ha centrado en la ruptura de las negociaciones entre Junts y gobierno municipal por la flexibilización del 30%, y Bonet ha pedido a Martí que "tenga los pies en el suelo" y recuerde que quien pierde son los ciudadanos de Barcelona".

JUNTS Y COMUNS

El líder juntaire ha subrayado que ellos no se han levantado de ninguna mesa y ha afirmado que lo que ha pasado es que "el señor Collboni no ha aceptado las condiciones que les pusimos y no podemos eternizar un debate".

Además, ha acusado a Collboni de no hacer políticas para "el hoy y el mañana" y, en sus palabras, ha recalcado que si quieren aprobar el cambio de normativa ya saben qué hacer.

Por su parte, BComú, a través de su presidenta en el consistorio, Janet Sanz, ha reclamado que, mientras no eliminen o reduzcan la norma del 30%, "se dediquen a aplicarla y a sancionar a quien toque" y ha considerado que el ejecutivo municipal está buscando excusas para eliminarlo.

En cuanto a la reprobación, Sanz ha lamentado que se hayan perdido dos años de mandato y ha insistido en que no tienen un proyecto de ciudad: "No recuerdo un fracaso mayor en política municipal por parte de un gobierno y de un alcalde".

ERC, PP Y VOX

Por su parte, el concejal de ERC, Jordi Coronas, ha justificado la abstención de su grupo explicando que "los grupos reprobadores están reproduciendo el mismo debate que hace un mes" y ha lamentado que conviertan una pataleta en reprobación.

El PP, en cambio, ha votado a favor de la reprobación y su líder, Daniel Sirera, ha señalado que Collboni gobierna "sin ideas y transparencia" y se ha dirigido a comunes y Junts diciéndoles que están molestos por no haber entrado en el gobierno.

Finalmente, el presidente de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha tachado a Collboni de tener la ciudad del "sin, ya que está sin presupuesto, sin diálogo, sin seguridad, sin vivienda, sin movilidad, sin plazas de aparcamiento y sin respeto a los que tienen el español como lengua habitual".