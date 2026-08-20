Bonet afirma que la Save Europa Act "no es bienvenida en Barcelona" y que garantizarán la seguridad

Archivo - La concejala del PSC, Laia Bonet, durante una sesión plenaria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que la manifestación Save Europa Act, que se celebrará este sábado en la capital catalana en el marco de una gira por todo el continente, "no es bienvenida en Barcelona" y que garantizarán la seguridad.

En declaraciones a los medios este jueves, ha recordado que el derecho a manifestación es un "derecho fundamental que no está sujeto a autorización, sino a comunicación" que, en este caso, compete a la Generalitat.

En este sentido, ha asegurado que al consistorio le consta que tanto el Govern como los Mossos d'Esquadra están al tanto de esta manifestación y "harán la valoración que corresponda" si consideran que puede suponer un riesgo extraordinario.

Bonet, que esta semana también ejerce como alcaldesa accidental ante la ausencia del primer edil, Jaume Collboni, también ha remarcado que las proclamas "racistas, xenófobas y que son contrarias a la democracia y la convivencia" que centran la convocatoria van en contra del espíritu de la ciudad.

"Forma parte del ADN de Barcelona, la diversidad. La ciudad se ha construido a partir de personas que han venido de todo el mundo y, por tanto, esto nos hace tener un posicionamiento mucho más firme", ha sostenido.